Столпотворение хасидов на границе с Украиной. Теперь за паломников вступился глава МВД Израиля

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери просит президента Украины Владимира Зеленского пропустить в страну хасидов-паломников, которые застряли на украино-белорусской границе.

Об этом идет речь в письме, которое официально доставил посол Израиля Джоэл Лион.

"Я обращаюсь к вам с просьбой разрешить на чрезвычайных гуманитарных основаниях въезд для тех, кто находится на белорусской границе, только на период еврейского Нового года", — говорится в письме.

Также уточняется, что нахождение белорусских хасидов в Украине будет сопровождаться "с учетом ограничений и с полным соблюдением всех санитарных норм периода COVID-19".

С чем связан запрет въезда паломников в Украину?

Правительство запретило въезд иностранцев в Украину с 28 августа в связи с коронавирусом. Паломники под исключения из этого запрета не попадают. Ожидая этого запрета, хасиды начали заранее приезжать в Украину. В ночь на 28 августа жители Умани пытались не пустить хасидов, которые успели приехать в Украину, в район паломничества, где расположено захоронение цадика Нахмана. А потом вызвали полицию.

А если разрешить въезд в порядке исключения?

Если разрешить въезд хасидам из Беларуси, даже в качестве исключения, то, скорее всего, аналогичное решение предстоит принять и в отношении американских поломников. Дело в том, что буквально на днях группа американских сенаторов обратилась с письмом к украинским властям, дабы те пошли навстречу "верующим людям с соблюдением требований безопасности и здравого смысла" и нашли "нестандартные пути" для того, чтобы американские хасиды смогли попасть в Украину, несмотря на запрет въезда для иностранцев.

Почему хасиды каждый год приезжают в Умань?

Представители одного из течений иудаизма, так называемые брацлавские хасиды, совершают паломничество в Умань, поскольку в городе находится могила основателя этого течения — раввина Нахмана из Брацлава. Делают они это на новый год по иудейскому календарю, который в этом году он приходится на 18-20 сентября.

Напомним, на границе Беларуси и Украины находятся более 1,5 тыс. евреев-хасидов, которые планировали попасть в Умань.