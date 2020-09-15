На границе с Беларусью задержан хасид, который пробирался в Украину болотными тропами

Один из хасидских паломников, застрявших на украинско-белорусской границе, попытался незаконно перейти границу, обойдя пункт пропуска "Новые Яриловичи", однако был задержан пограничниками.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Для нарушения границы он даже выбрал болотистую местность, вероятно надеясь, что на таком направлении ему это точно удастся", — говорится в сообщении.

"Был составлен акт, а также ему запретили въезд в Украину сроком на пять лет. Он уже принудительно возвращен на сопредельную сторону", — добавили в погранслужбе.

На границе Беларуси и Украины находятся более 1,5 тыс. евреев-хасидов, которые планировали попасть в Умань. Несмотря на всю нервозность ситуации, паломников на границе кормят кошерной едой.

Президент Владимир Зеленский обсудил с председателем Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергеем Дейнеко ситуацию на границе.

Пропустить в Украину хасидов-паломников, которые застряли на украино-белорусской границе, президента Владимира Зеленского просит и министр внутренних дел Израиля Арье Дери.

Напомним, правительство запретило въезд иностранцев в Украину с 28 августа. Паломники под исключения из этого запрета не попадают.

Ожидая запрета, хасиды начали заранее приезжать в Украину.

В ночь на 28 августа жители Умани пытались не пустить хасидов, которые успели приехать в Украину, в район паломничества, где расположено захоронение цадика Нахмана. А потом вызвали полицию.

В этом году уже произошло несколько конфликтов с участием хасидов, которым удалось попасть в Умань до 28 августа. Так, в понедельник, 14 сентября в Умани разгорелся скандал между хасидами и местными жителями из-за синагоги, которая, по мнению местных, была построена незаконно.

А ранее в Умани очевидцы сняли на видео, как группа подростков-хасидов пытается снести карантинные ограждения, установленные возле места их паломничества – могилы основателя брацлавского хасидизма Раби Нахмана. Позже стало известно, что дебоширов, устроивших погром, выдворят из Украины.

Также в ночь на 1 сентября в Умани произошел конфликт, во время которого местные жители в потасовке ударили хасида в лицо и разбили нос.