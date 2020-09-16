Статистика коронавируса в Украине на 16 сентября: 76 умерших – новый антирекорд

По состоянию на 16 сентября, в Украине выявили 2 958 новых заболевших коронавирусом (сутками ранее – 2905). Также от COVID-19 умерли 76 человек – это наибольшее число летальных исходов за сутки с начала эпидемии. Данные об этом были опубликованы на сайте Совета нацбезопасности и обороны.

Всего с начала эпидемии в стране было зарегистрировано 162 660 случаев COVID-19, выздоровели 72 324 украинцев (за последние сутки – 1514), умерли 3340 пациентов.

Больше всего заболевших за эти сутки появилось в Тернопольской области (380), меньше всего – в Кировоградской области (5). А лидером по общему количеству случаев COVID-19 сейчас является Киев (18 070).

Всего проведено 1 925 482 тестирований методом ПЦР.

Динамика эпидемии по регионам:

– Тернопольская область – 10 004 заболевших (380 за сутки);

– Киев – 18 070 (356);

– Одесская – 10 277 (284);

– Харьковская – 13 432 (272);

– Львовская – 17 430 (187);

– Ивано-Франковская – 11 677 (167);

– Киевская – 7207 (128);

– Днепропетровская – 3539 (109);

– Черновицкая – 12 493 (99);

– Винницкая – 4976 (89);

– Запорожская – 2591 (88);

– Сумская – 2640 (87);

– Волынская – 6504 (76);

– Черниговская – 2922 (76);

– Хмельницкая – 4133 (75);

– Житомирская – 4543 (73);

– Закарпатская – 8829 (73);

– Ровенская – 10707 (72);

– Николаевская – 2171 (57);

– Полтавская – 1307 (54);

– Черкасская – 2739 (51);

– Херсонская – 702 (41);

– Луганская – 653 (33);

– Донецкая – 2180 (26);

– Кировоградская – 934 (5).

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

По прогнозу Национальной академии наук, уже к пятнице, 18 сентября за сутки в Украине будут фиксировать по три тысячи новых заражений Сovid-19 и по пол сотни смертей от коронавируса.