Как в Италии еще будет: в Украине не вторая, а только первая волна Covid-19, – бывший замминистра МОЗ

В настоящее время в Украине только лишь начинается первая волна коронавируса Covid-19, в связи с чем страну ожидает небывалый размах эпидемии, подобный тем, которые фиксировали в отдельных странах ЕС.

Об этом у себя в Facebook сообщил экс-заместитель министра здравоохранения Украины Уляны Супрун Павел Ковтонюк.

"Лучше бы была вторая. Но на самом деле первая. Мы сейчас там, где Испания, Италия или Франция были весной", – написал бывший зам Супрун.

В частности, Ковтонюк опубликовал график с динамикой числа случаев заражения коронавирусом, на примере трех стран: Украины, Германии и Польши.

Как указано на графике, по сравнению с Германией, в Украине либо вообще не было так называемой "первой волны", а был постепенный рост числа случаев заражения, либо вся эта "первая волна" пришлась на июль месяц:

График: Facebook / Pavlo Kovtonyuk

"Что такое первая волна, вы видите в левой части графика на примере Германии. Весной началось распространение, система оказалась неготова. Ответом стал карантин. Украина ввела карантин на опережение (правильно сделала). Поэтому первой волны у нас не было. Как и в Польше, например. Но карантин отложил эту волну на потом. И дал нам время подготовиться к ней", – отметил экс-зам Супрун.

По его словам, Украина отнеслась к карантину халатно и упустила момент, когда можно было предотвратить массовое заражение, или хотя бы подготовиться к нему, как это получилось у Польши.

"Польша подготовилась. А мы – нет. Мы верили, что карантин сам преодолевает вирус. После ослабления карантина динамика распространения вируса в Украине напоминает движение самолета по взлетной полосе. Это значит, что период карантина мы просто упустили", – пояснил Ковтонюк.

Скриншот: Facebook / Pavlo Kovtonyuk

По прогнозу Ковтонюка, вторая волна сейчас начинается в Германии, но система там уже подготовлена, как и в Польше, и поэтому "волна очень умеренная" – госпитализации и смертность там не растут.

"В Украине же госпитализации и смертность растут. На отслеживание контактов уже практически нет ресурсов. Тестирование не успевает за новыми случаями. Больницы приближаются к пределу своих возможностей. Мы сегодня – это Германия, Италия или Испания весной. Со всеми возможными последствиями. Времени почти нет. Оно есть только на то, чтобы немедленно честно признать масштабы проблемы и экстренно реагировать на нее", – заключил эксперт.

Напомним, по прогнозу Национальной академии наук Украины, к пятнице, 18 сентября в стране ежедневно будут фиксироваться по три тысячи новых заражений Сovid-19 и по пол сотни смертей от коронавируса.

В среду, 16 сентября, в Украине зарегистрировали 2 958 новых заболевших коронавирусом, и 76 человек – погибших от осложнений, вызванных Covid-19, что является абсолютным антирекордом летальных исходов за сутки с начала эпидемии.