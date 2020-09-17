Министр Степанов: украинцы с Covid-19 смогут проголосовать на местных выборах

Граждане Украины у которых выявили коронавирус Covid-19 смогут принять участие в голосовании на местных выборах, которые запланированы на 25 октября 2020 года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, на онлайн-брифинге в четверг, 17 сентября. В частности, министру поставили вопрос: "Смогут ли проголосовать люди с подозрением на коронавирус, и те, кому уже поставили диагноз Covid-19?".

"Конечно смогут. Это конституционное право каждого гражданина Украины. Если у человека Covid-19, он должен обратиться в территориальную избирательную комиссию, до 20:00 в последнюю пятницу перед голосованием и оставить там свое заявление. В таком случае человек сможет проголосовать на дому в связи с коронавирусной болезнью: в день голосования к нему приедут на дом члены комиссии. Конечно же, они будут в средствах защиты, как и положено", – заявил чиновник.

Видео: Facebook / Ukrinform

Степанов отметил, что в среду, 16 сентября, Кабмин Украины утвердил новые критерии отнесения регионов в ту или иную карантинную зону, и рассказал о новых правилах эпидемиологического зонирования.