Обещал "еб...ть подчиненных, как тупых свиней": прокурора уволили спустя 2 дня после назначения

В среду, 16 сентября, был уволен 30-летний Николай Петришин, назначенный 14 сентября прокурором Тернопольской области, пообещавший "еб...ть подчиненных, как тупых свиней" Он исполнял свои обязанности всего два дня. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции (ЦПК).

Как стало известно, в день своего назначения Петришин устроил громкий банкет, на котором, по данным ЦПК, заставлял своих подчиненных обещать "выполнять все его приказы".

"А если они не будут подчиняться, то пообещал их "еб...ть как тупых свиней", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что за последние годы у Петришина появились две квартиры, особняк в Киеве площадью 200 кв. м, земельные участки и четыре автомобиля. Свое многомиллионное состояние прокурор объяснил тем, что у него "красивая жена, которая занимается бизнесом".

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Накануне в Киеве состоялось заседание дисциплинарной комиссии Генпрокуратуры, на котором Петришин был уволен с должности прокурора Тернопольской области. Официальная причина увольнения: недоразумение с коллегами, а неформальная – пьянка на рабочем месте.

Как пишет местное издание "Тернополяни", отстаивать честь и достоинство, а также должность Николая Петришина будет его жена Анна, которая является помощником народного депутата от партии "Слуга народа" Оксаны Гринчук.

Ранее сообщалось, что новый глава прокуратуры города Киева Олег Кипер участвовал в развлекательном шоу на национальном телеканале. Как оказалось, летом 2015 года Кипер вместе со своей женой снялись в одном из выпусков передачи "Говорит Украина" на телеканале "Украина". В том же году Кипер безуспешно баллотировался в Одесский горсовет.