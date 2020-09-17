Генштаб ВСУ закупит 80 подарочных ручек на 308 тыс. – с гравировкой и позолотой

Финансовое управление Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по результатам тендера закупит у ООО "Май-время" 80 подарочных ручек с гравировкой и позолотой на общую сумму 308 тыс. грн.

Об этом сообщают Наші Гроші.

Кроме ООО "Май-время", в тендере участвовала ФЛП Чалкова Людмила Михайловна. В ходе аукциона цену не снижали, поэтому формальная экономия составила всего 1%.

Согласно тендерной документации в системе Prozorro, Генштаб ВСУ заказал 58 ручек с гравировкой "От Начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины" в подарочном футляре с эмблемой Генштаба ВСУ и 22 – с изображением трезубца в футляре.

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Самые дорогие из заказанных ручек – 17 Matte Black Lacquer GT FP F 84811. Такая ручка имеет корпус из лакированной латуни, позолоченную клипсу и золотое перо с чеканным узором. Один такой сувенир обойдется Генштабу в 8760 грн. На сайте эксклюзивного дистрибьютора производителя Parker в Украине такие ручки продаются по 6 105 грн.

Генштаб также закупит 20 ручек Waterman Perspective Black GT с корпусом из лакированной латуни и позолоченными деталями, в том числе клипсой. Из них десять будут роллерого типа и десять перового типа. Стоимость одной ручки – 6870 грн.

На рынке, без гравировки в фирменной коробке. такие ручки-роллеры продаются по 5 167-5 168 грн, а перьевые – по 5748 грн.

Кроме того, Генштаб заказал десять латунных ручек Parker IM 17 Black GT FP F 22011, по 2940 грн за штуку, десять латунных ручек Parker Urban 17 Muted Black GT RB 30022 – по 2940 грн, десять латунных ручек Parker IM 17 Black GT RB 22022 – по 2340 грн и 22 стальные ручки Parker Jotter 17 SS GT BP Тризуб 16032-TR3 – по 672 грн. Все они имеют позолоту деталей.