В центре Киева, в ресторане на Андреевском спуске произошел взрыв (фото)

В центре Киева, на Андреевском спуске, в ресторане "Канапа" в четверг, 17 сентября, около 16.00 произошел взрыв. На данный момент известно о двух пострадавших. Они госпитализированы.

Об этом передает Киев Оперативный.

На место происшествия прибыли полицейские, а также пожарные и кареты скорой помощи.

По предварительной информации, взорвалось газовое оборудование.

О других деталях проишествия пока не сообщается.

Напомним, в ночь на 15 сентября в поселке Чабаны под Киевом прогремел мощный взрыв. Произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород), который поставляет российский газ в Европу и проходит вблизи поселка.