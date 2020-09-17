Российского рэпера Басту через три года исключили из "черного списка" для въезда в Украину

Украина
СБУ решила, что исполнитель больше не представляет угрозы национальной безопасности.

Гражданин РФ Василий Вакуленко (рэпер Баста) исключен из перечня лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики. Лицам из этого перечня запрещается въезд в Украину.

В сообщении говорится, что решение принято автоматически, после того как СБУ решила, что Вакуленко больше не  представляет угрозы национальной безопасности страны. Соответствующее письмо поступило в Минкультуры 31 августа.

Запрет на въезд в Украину Басте был введен 9 сентября 2017 года на срок трех лет.

Напомним, Окружной административный суд Киева 25 июня отменил решение СБУ от 27 ноября 2018 года о запрете на въезд в Украину на три года российскому рэперу Элджею (настоящее имя и фамилия Алексей Узенюк).

Пограничники в феврале не пустили в Украину российских артистов, которые дважды пытались прорваться в страну из Молдовы. Все они являются актерами спектакля "Идеальный свидетель". Артисты сказали пограничникам, что у них нет причин запрещать им въезд, но выяснилось, что двое из низ незаконно посещали аннексированный Крым, где принимали участие в съемках. Пограничники отказали им во въезде сроком на три года.