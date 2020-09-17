В Херсоне нейрохирурги успешно извлекли пулю из мозга молодой девушки

Сначала, сообщает Херсон типичный, жительницу Геническа госпитализировали в районную больницу, где прооперировали, но пулю обнаружить не смогли. После этого медики транспортировали пострадавшую в нейрохирургическое отделение областной клинической больницы.

Там специалисты провели дополнительное обследование с помощью аппарата ультразвуковой диагностики и определили точное место, где застряла пуля. После этого врач-нейрохирург Виталий Смищук благополучно ее извлек.

Операция прошла успешно, на данный момент пациентка уже выписана. У девушки все еще наблюдается пониженная чувствительнось рук и некоторые другие побочные симптомы. Для такого рода травм это характерно, поясняют врачи. Но главное - что девушке спасили жизнь.

Заведующий нейрохирургическим отделением Херсонской областной клинической больницы, кандидат медицинских наук Алексей Леонтьев говорит, что операции по извлечению инородного тела из головного мозга хирурги центра проводят "не часто - но всегда успешно".