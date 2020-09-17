В Умань прибыли 6 израильских полицейских - помогать украинским коллегам на Рош ха-Шана

По приглашению украинской стороны в Умань прибыли шестеро полицейских из Израиля, чтобы помогать украинским коллегам следить за порядком во время празднования Рош ха-Шана.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Израиля майор Михаэль Зингерман, передает Слово и Дело.

Сотрудники полиции Израиля вместе с украинскими правоохранителями будут нести службу по обеспечению общественного порядка в тех районах Умани, где массово проживают и куда совершают паломничество хасиды.

Зингерман уточнил, что израильские полицейские пробудут в Умани до 21 сентября.

Празднование Рош ха-Шана в этом году должно состояться с 18 по 20 сентября.

Напомним, в правительстве Израиля призывают хасидов, которые собрались на границе Украины с Беларусью, чтобы добраться до Умани на празднование Рош ха-Шана, возвращаться домой.