Поезд Kyiv Boryspil Express перевели в Черкассы: нет спроса

Укрзализныця переводит дизель-поезд ДПКр-3, который курсировал от центрального железнодорожного вокзала Киева в аэропорт Борисполь, на региональное направление, сообщает пресс-служба Крюковского вагоностроительного завода.

"После выполнения работ по адаптации локомотивного депо ТЧ-5 Одесской железной дороги для возможности технического обслуживания дизель-поезда ДПКр-3, 17 сентября было организовано его испытательную поездку по маршруту "Черкассы – ст. Им. Т. Г. Шевченко", – говорится в сообщении.

Такое решение приняли из-за существенного сокращения авиапассажиропотока, вызванного карантинными ограничениями из-за коронавируса.