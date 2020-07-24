МАУ сократила полеты в августе из-за запрета Евросоюза

До 15 августа полностью отменяются рейсы по направлениям Ларнака (LCA), Берлин (TXL), Тбилиси (TBS), Прага (PRG), Вена (VIE) и Кишинев (KIV).

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) сократила количество полетов в страны Европы в августе, в связи с решением Евросоюза продлить на две недели запрет на свободное пересечение границ Шенгенской зоны гражданами третьих стран.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

"В связи с тем, что Евросоюз продлил запрет на свободное пересечение границы Шенгенской зоны еще на две недели для третьих стран, в том числе для Украины, МАУ сокращает полетную программу на соответствующий период", – говорится в сообщении.

Так, на период до 15 августа полностью отменяются рейсы по направлениям Ларнака (LCA), Берлин (TXL), Тбилиси (TBS), Прага (PRG), Вена (VIE) и Кишинев (KIV).

Внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям Одесса (ODS), Херсон (KHE), Львов (LWO).

До одной частоты в неделю уменьшится количество вылетов по маршрутам:

Киев - Ницца (NCE) - Киев - оборотный рейс каждую субботу;

Киев - Рим (FCO) - Киев - оборотный рейс каждую субботу;

Киев - Милан (MXP) - Киев - оборотный рейс каждое воскресенье;

Киев - Неаполь (NAP) - Киев - оборотный рейс каждую субботу;

Киев - Мюнхен (MUC) - Киев - оборотный рейс по понедельникам;

Киев - Мадрид (MAD) - Киев - оборотный рейс по пятницам;

Киев - Барселона (BCN) - Киев - оборотный рейс каждую субботу.

Кроме того, в августе МАУ планирует запустить новое направление Киев - Неаполь.

Напомним, Евросоюз составил список из 14 стран, откуда начнет пускать туристов с 1 июля, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. Украина оказались среди тех, кто не вошел в этот список.