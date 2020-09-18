Кернес потратил на перелет в Германию и лечение в клинике "Шарите" около 6 млн грн

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который сейчас проходит курс лечения в берлинской клинике "Шарите", потратил на перелет и медицинские услуги 5,87 млн гривен. Соответствующие данные он внес в свою декларацию, которая опубликована на сайте НАПК.

Изменения в декларацию Кернес внес дважды. Так, 16 сентября он потратил 1 миллион 748 тысяч 137 гривен на "специализированные авиационные транспортные услуги". Еще 4 миллиона 124 тысяч 665 гривен он заплатил за медицинские услуги.

Напомним, 14 сентября стало известно, что Кернес находится на больничном с 10 сентября, а на публике в последний раз появлялся на День города 23 августа. По сообщениям некоторых СМИ, Кернес находился в коме, позже эта информация была опровергнута пресс-службой Харьковского горсовета.

Вечером 16 сентября за Геннадием Кернесом из Нюрнберга прибыл джет Bombardier Challenger 604, принадлежащий компании FAI rent-a-jet, чтобы транспортировать его на лечение в Германию.

Борт с Кернесом взлетел около 21:50 и 00.07 по Киеву приземлился в аэропорту Шенефельд около Берлина. После этого его доставили в клинику "Шарите".

Один из сыновей Геннадия Кернеса Родион Гайсинский рассказал, что его врачи сообщили, что состояние его отца стабильное, а динамика положительная.