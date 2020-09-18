Боевики на Донбассе дважды нарушили перемирие в районе Водяного и Новотошковского

18 сентября по состоянию на 18.00 боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции ВСУ возле Водяного и Новотошковского. Об этом сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил в Facebook.

"С начала текущих суток, 18 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года, осуществив выстрелы в сторону украинских позиций. Так, вблизи населенного пункта Водяное враг провоцировал наших военных из подствольного гранатомета. В то же время вблизи Новотошковского – из крупнокалиберного пулемета", – отмечается в сообщении.

Украинские защитники огонь в ответ не открывали. В результате вражеских обстрелов боевых потерь и ранений в наших рядах нет.

На других участках вдоль линии соприкосновения режим прекращения огня сохранялся в полном объеме.

Отметим, в пятницу, 18 сентября, военные в зоне проведения Операции объединенных сил гасили горевший участок травы. Один из военнослужащих в сухой растительности, не тронутой огнем, наткнулся на неизвестное взрывное устройство, которое мгновенно пришло в действие. В результате, украинский защитник получил ранения. Воину была оказана квалифицированная медицинская помощь