Боевики устраивают пожары, чтобы "выкурить" украинских бойцов из позиций, – штаб ОС

Для этого террористы обстреливают позиции нашей армии трассирующими пулями, которые зажигают легковоспламеняющиеся объекты

Из-за обстрелов боевиков около Марьинки возник большой пожар, который вплотную подошел к позициям украинской армии.

Об этом сообщает штаб ОС.

Также пожар немного повредил деревянный опорный пункт, но огонь удалось вовремя локализовать.

По словам бойцов ВСУ, боевики стреляют трассирующими патронами, которые обладают зажигательными свойствами при попадании в легковоспламеняющиеся объекты.

"Загорелся сухостой в поле. Из-за сильного ветра пожар быстро дошел до наших позиций и повредил деревянные конструкции одного из наших опорников. Но мы быстро все потушили", – рассказывают бойцы.

Кроме того, пожар подошел и к домам местных жителей.

"Мы тушили всеми возможными средствами: перекапывали землю, засыпали огонь песком. Позже к ликвидации пожара подключились местных пожарные", – говорят в армии.

Все же, пожар удалось потушить. В противном случае, из-за сильного ветра он мог бы по времени растянуться на несколько дней и привести к более серьезным последствиям.

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