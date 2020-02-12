По запросу Украины. В России задержали боевика "ДНР" по прозвищу "Черный Ленин", – СМИ

Гражданина Латвии Бенеса Айо задержали в Архангельской области

В России задержали боевика "ДНР", гражданина Латвии Бенеса Айо по прозвищу "Черный Ленин". Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на члена КПРФ Дмитрия Сараева.

По его словам, боевика задержали вчера вечером в селе Яренск Архангельской области, куда он приехал поддержать противников строительства мусорного полигона в поселке Шиес.

Также издание со ссылкой на источники, что боевика якобы задержали по запросу Украины.

Бенесс Айо родился в Риге в 1979 году в семье угандийца и жительницы Латвии русского происхождения. Он активно поддерживал аннексию Крыма, а потом примкнул к боевикам на Донбассе. Кроме Украины его разыскивают также и в Латвии.

В апреле 2019 года латвийская полиция безопасности возбудила в его отношении три уголовных дела— ч. 1 ст. 77 ("Участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований"), ч. 2 ст. 88 ("Терроризм") и ч. 3 ст. 88 ("Вербовка лиц для совершения терактов") Уголовного кодекса. В мае его заочно арестовали. Сам боевик ранее неоднократно говорил, что в Латвии уставновился "фашистский режим" и обещал вернуться в страну только после смены власти.

Бенесс Айо придерживается левых взглядов и является сторонником компартии, за свои выступления он и получил прозвище "Черный Ленин".

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