Экс-главарь боевиков Гиркин отказывается давать в суде показания по делу МН17
2020-02-04 15:18:05
Судебное слушание назначено на 9 марта
Бывший командующий донецкими пророссийскими боевиками Игорь Гиркин (Стрелков) не собирается давать показания по делу о сбитии малазийского Боинга MH17 на Донбассе в 2014 году.
Об этом сообщает Интерфакс во вторник, 4 февраля.
Напомним, что недавно прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу авиатрагедии: Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.
"Я не признаю предъявленного обвинения и не признаю, что данные люди правомочны предъявлять обвинения мне", – заявил Стрелков.
Отвечая на вопрос, готов ли он дать показания по данному делу, он ответил: "Не готов, даже если бы меня доставили туда насильно".
Судебное слушание назначено на 9 марта.
Рейс МН17 Malaysia Airlines разбился 17 июля 2014 в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Нидерландах назвали имена возможных причастных к гибели MH-17. Журналисты телеканала Nieuwsuur рассказали, кто может быть причастен к крушению авиалайнера МН17.
- А в СБУ сообщили о подозрении фигурантам дела MH17. В список вошли те, кого обвинила в произошедшем Объединенная следственная группа по катастрофе MH17.
- Также Bellingcat назвал имена причастных к катастрофе MH17. Расследователи сделали выводы на основе перехваченных разговоров боевиков.
- После этого МИД РФ резко отреагировал на обвинения в адрес россиян по делу МН17. На Старой площади обвинения назвали "голословными".
- А Украина поприветствовала выводы Международной следственной группы.