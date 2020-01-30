Прокуратура сообщила о подозрении "министру угольной промышленности ДНР"

Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет

Правоохранители Украины сообщили о подозрении "министру угольной промышленности ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области 43-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении.

По данным расследования, с мая по август 2014 года мужчина, занимая должность так называемого министра угольной промышленности, "неоднократно принимал активное участие в формировании внутренней политики указанного псевдоминистерства, регулировании работы предприятий угледобывающей промышленности и распределении энергетических ресурсов на временно оккупированных боевиками территориях Донецкой области".

Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Досудебное расследование продолжается.

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