"Экс-министр угольной промышленности ДНР" сдался СБУ
2020-01-29 12:05:23
Мужчина осуществлял регулирование деятельности предприятий угольной промышленности и распределение энергетических ресурсов на территории ОРДО
Контрразведка Службы безопасности Украины в ходе спецоперации вывела на подконтрольную Украине территорию одного из экс-"министров угольной промышленности" террористов "ДНР".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что он регулярно посещал заседания "правительства ДНР" и принимал активное участие в формировании внутренней политики "профильного министерства".
Он осуществлял регулирование деятельности предприятий угольной промышленности и распределение энергетических ресурсов на территории ОРДО.
После отстранения от должности злоумышленник начал на территории ОРДО собственный бизнес, пытался дистанцироваться от работы в "правительстве" и хотел вернуться на подконтрольную украинской власти территорию.
Он рассказал о конкретных фактах непосредственной причастности России к процессу оккупации отдельных районов Донецкой области.
Он также показал причастность госслужащих РФ, находящихся на оккупированных территориях Донецкой области в качестве "советников", в организации преступных схем по хищению бюджетных средств России выделенных для функционирования объектов угольно-промышленного комплекса "ДНР".
В отношении "министра" начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы), продолжаются следственные действия.
Проводится проверка возможной причастности фигуранта к совершению преступлений во время пребывания на "руководящих должностях ДНР".
Как ранее сообщал Фокус:
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