Главарю "ЛНР" объявили о подозрении за обстрелы мирного населения Счастья

Террорист вместе со своими подельниками обстрелял город Счастье Луганской области

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении главарю незаконных вооруженных формирований "ЛНР" в совершении нарушения законов и обычаев ведения войны.

Об этом сообщает офиса Генпрокурора.

Подозрение объявлено руководителю артиллерийского подразделения "2 Отдельная гвардейская мотострелковая бригада 2 армейского корпуса народной милиции" "ЛНР".

По данным следствия, боевик с украинским гражданством 30 августа 2016, находясь на территории поселка Веселая Гора Луганской области, действуя умышленно, совместно с другими террористами "ЛНР" и представителями российской армии обстрелял гражданскую инфраструктуру и население города Счастье Луганской области.

В результате обстрелов погиб один гражданский, уничтожено 23 объекта инфраструктуры города.

Его подозревают в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней), ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

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