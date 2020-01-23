Главарю "ЛНР" объявили о подозрении за обстрелы мирного населения Счастья
2020-01-23 13:31:14
Террорист вместе со своими подельниками обстрелял город Счастье Луганской области
Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении главарю незаконных вооруженных формирований "ЛНР" в совершении нарушения законов и обычаев ведения войны.
Об этом сообщает офиса Генпрокурора.
Подозрение объявлено руководителю артиллерийского подразделения "2 Отдельная гвардейская мотострелковая бригада 2 армейского корпуса народной милиции" "ЛНР".
По данным следствия, боевик с украинским гражданством 30 августа 2016, находясь на территории поселка Веселая Гора Луганской области, действуя умышленно, совместно с другими террористами "ЛНР" и представителями российской армии обстрелял гражданскую инфраструктуру и население города Счастье Луганской области.
В результате обстрелов погиб один гражданский, уничтожено 23 объекта инфраструктуры города.
Его подозревают в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней), ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.
Как ранее сообщал Фокус:
- В оккупированном Донецке застрелен "заместитель командира полка спецназа внутренних войск" террористов "ДНР".
- 31 августа 2018 года в результате взрыва в ресторане "Сепар" в оккупированном погиб главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко.