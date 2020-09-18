Водители теперь могут проверить права онлайн: МВД запустило новый сервис

Министерство внутренних дел запустило новый электронный сервис, с помощью которого можно проверить статус водительских прав, их действительность, а также увидеть все открытые категории.

Об этом сообщает пресс-центр МВД.

Для проверки всего лишь необходимо ввести в соответствующие окна на странице сервиса серию и номер водительского удостоверения. Если такие данные есть в Едином государственном реестре МВД, на экране появится вся указанная на бланке удостоверения информация, кроме персональных данных.

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В пресс-центре МВД отметили, что этот сервис может быть особенно полезен при необходимости заменить украинские водительские права на национальные удостоверения в других странах.

"Этот сервис будет полезен для представителей других государств, которым необходимо проверить информацию о выдаче водительского удостоверения в Украине, в частности, представителям Румынии, Польши, Венгрии, Германии, Италии - при обмене украинского водительского удостоверения на национальные", – сказал первый заместитель главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов.

Отмечается, что новый электронный сервис позволяет проверить только водительские удостоверения, выданные после 2013 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что права и техпаспорт на автомобиль уже "скоро-скоро" появятся в смартфоне.