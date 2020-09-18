"Будем беспощадно увольнять". Ермак высказался о механизме борьбы с "неадекватными тратами" в ОП

То есть в случае, если не удастся оптимизировать расходы, гаранту предстоит расстаться с 42 сотрудниками, задействованными в деятельности Офиса президента.

Такое решение Зеленского озвучил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, комментируя проект государственного бюджета на следующий год.

По его словам, в случае крайней необходимости Офис президента действительно готов к 10%-му сокращению работников.

"Всех чиновников, кто позволит себе неадекватные расходы, будут беспощадно увольнять, а каждую подозрительную трату – тщательно проверять", – озвучил он принцип сокращения численного состава аппарата президента. Причем, этот подход будет использоваться не только в случае необходимости, а и в случае реальных фактов расточительства бюджетных средств.

Хотя, по данным Ермака, на сегодняшний день численность работников ОП Зеленского самая низкая за последние 10 лет. Для подтверждения этой статистики, он уточнил, что в 2014 году численность штата администрации президента составляла 579 человек.

Напомним, в 2021-м году на 12% вырастут расходы на Аппарат Верховной Рады, достигнув отметки в 2 миллиарда и почти 283 миллиона гривен.