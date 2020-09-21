Киев возглавил антирейтинг по количеству зараженных коронавирусом в Украине за сутки

Сутки ранее, по данным на воскресенье, 20 сентября, фиксировали 343 новых случаев за сутки.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (275), Харьковской (245, в т.ч. г. Харьков - 175), Львовской (201, в т.ч. г. Львов - 95) ", – говорится в сообщении.

Дальше следует Тернопольская область (192 новых случая), Одесская (188 случаев) и Ивано-Франковская область (156 новых зараженных).

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, на понедельник, 21 сентября, с начала пандемии зафиксировано 19758 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. При этом, выздороветь удалось 5868 людям, умерли 318 человек.

"Ситуация с распространением коронавируса продолжает оставаться сложной. Киев продолжает оставаться в оранжевой зоне", – сказал он во время онлайн брифинга, отметив, что за последние сутки от COVID-19 в Киеве умерли двое человек.

Языком цифр

Кто заболел за последние сутки

139 – женщины от 18 до 93 лет и 10 девочек – от 3 до 16 лет;

120 – мужчин от 18 до 83 лет и 6 мальчиков – от 5 до 17 лет;

8 – медперсонал.

Количество госпитализированных

Госпитализация в медучреждения за сутки потребовалась для 36 пациентов.

В общей сложности, на данный момент в больнице находятся 1010 человек, больных COVID-19, причем 30 из них – дети.

189 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

22 подключены к аппаратам ИВЛ.

293 человека получают кислородную терапию.

У 101 человека, которые находятся в больницах, подозревают наличие коронавируса.

366 человек находятся в стационарах с воспалением легких.

Статистика по районам

При этом наибольшее количество больных за сутки выявили:

в Дарницком районе – 74 больных;

в Деснянском – 36 новых зараженных;

в Днепровском – 35 новых случаев.

Напомним, по состоянию на 21 сентября общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 178 353. За последние сутки заболело 2675 человек (сутки ранее было 2966 случаев заболевания).