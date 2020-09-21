Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине на 21 сентября: за минувшие сутки заболело 2675 человек

Статистика коронавируса в Украине на 21 сентября: за минувшие сутки забо...

Фото: Украинская правда

Больше всего новых инфицированных в Киеве  – 275 человек.

По состоянию на 21 сентября общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 178 353. За последние сутки заболело 2675 человек (сутками ранее было 2966 случаев заболевания). Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Всего выздоровели 78 184 человека (+672 за сутки). От коронавируса скончались 3 583 пациента (26 из них за последние сутки). Продолжают болеть 96 586 человек (+1 977).

Больше всего новых инфицированных в Киеве (+275), в Харьковской (+245), Львовской (+201), Тернопольской (+192) областях.

Динамика эпидемии по регионам:

  • Киев – 19 758 заболевших (275 за сутки);
  • Львовская – 18 518 (201);
  •  Харьковская область – 15 133 (245);
  •  Черновицкая – 13 165 (123);
  • Ивано-Франковская – 12 538 (156);
  • Одесская – 11 610 (188);
  • Тернопольская – 11 439 (192);
  •  Ровенская – 11 242 (118);
  • Закарпатская – 9 189 (35);
  • Киевская – 7 880 (136);
  • Волынская – 6 936 (80);
  • Винницкая – 5 322 (54);
  •  Житомирская – 5 059 (71);
  • Хмельницкая – 4 823 (192);
  • Днепропетровская – 4 118 (136);
  •  Черниговская – 3 341 (78);
  • Черкасская – 3 096 (61);
  •  Сумская – 3 117 (94);
  • Запорожская – 2 934 (55);
  • Николаевская – 2 551 (82);
  •  Донецкая – 2 480 (50);
  • Полтавская – 1 534 (35);
  • Кировоградская – 993 (8);
  • Херсонская – 818 (5);
  • Луганская – 759 (5).

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 19 сентября ПЦР-тесты, проведенные в лабораториях Украины, выдали долю 17, 06% положительных тестов. Количество остатков (непротестированных образцов) – 25 538. Было проведено 23 927 ПЦР-тестирований.

Отметим, Минздрав Украины внес изменения в специальную инструкцию, которая определяет алгоритмом действий при обнаружении симптомов Covid-19 и при тестировании на коронавирус. Теперь ПЦР-тестирование после возвращения с двухнедельной самоизоляции – больше не обязательно.