Выдавал себя за офицера СБУ: киевлянин выманивал деньги у родственников военнопленных

За свои "услуги" мошенник просил от 8 до 10 тыс долларов. Сумма варьировалась от "толщины кошелька" и эмоционального состояния "клиентов".

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В столице задержали местного жителя, который выдавал себя за офицера, участника "поисковой группы" Службы безопасности, который рассказывал семьям военнопленных и пропавших без вести, что якобы имеет знакомых в соответствующих органах РФ, занимающихся обменом и решающих вопросы возвращения украинцев домой. Об этом сообщают в пресс-центре СБ Украины

За сумму в 8-10 тысяч долларов США он обещал помощь людям, которые разыскивают своих близких. "Таксу" за свои "услуги" он устанавливал, глядя на эмоциональное состояние людей и их платежеспособность.

Мошенник приказывал переводить деньги на его собственные банковские карты, но после получения средств он прекращал всяческое общение с обманутыми и больше не выходил с ними на связь.

В ходе документирования преступной деятельности стало известно, что мошенник также размещает в соцсетях фейковые сообщения о сборе денег на авто для украинских защитников.

Фигуранту уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах), за что ему грозит до 8 лет тюрьмы. Мужчина находится под стражей.

В СБУ обращают внимание, что вопрос освобождения военнопленных находится исключительно в компетенции органов государственной власти. Поэтому, если возникла ситуация, когда неизвестные требуют деньги за "освобождение" родственника из плена, нужно немедленно обратиться в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных:

+38 044 321-11-21

+38 098 321-11-21

Viber, WhatsApp, Telegram: +38 067 650-83-32

или на электронный адрес [email protected]

В свою очередь Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными напоминает всем, чьи родные оказались в российской неволе, не идти на сотрудничество с любыми посторонними лицами, которые за вознаграждение обещают способствовать возвращению родных домой. В случае подобных предложений в ведомстве настоятельно рекомендуют обращаться в правоохранительные органы и сообщить об этом в КШВОВ.

Напомним, 11 апреля представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ между Украиной и Россией состоялся 51 обмен пленными. Домой вернулись 3100 человек.

Также Фокус писал, что 5 апреля Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что пока нет наработанного канала коммуникаций через третью страну, которая выступала бы гарантом возвращения пленных гражданских с территории РФ. Несмотря на то, что время от времени между Россией и Украиной проводятся обмены военнопленными, Кремль может использовать этот процесс как рычаг давления.