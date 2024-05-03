Видавав себе за офіцера СБУ: киянин видурював гроші у родичів військовополонених

За свої "послуги" шахрай просив від 8 до 10 тис доларів. Сума варіювалася від "товщини гаманця" та емоційного стану "клієнтів".

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У столиці затримали місцевого жителя, який видавав себе за офіцера, учасника "пошукової групи" Служби безпеки, який розповідав сім'ям військовополонених та зниклих безвісти, що начебто має знайомих у відповідних органах РФ, які займаються обміном та вирішують питання щодо повернення українців додому. Про це повідомляють у пресцентрі СБ України

За суму у 8-10 тисяч доларів США він обіцяв допомогу людям, які розшукують своїх близьких. "Таксу" за свої "послуги" він встановлював, дивлячись на емоційний стан людей та їх платоспроможність.

Шахрай наказував переказувати гроші на його власні банківські картки, але після отримання коштів він припиняв усіляке спілкування з ошуканими і більше не виходив з ними на зв’язок.

У процесі документування злочинної діяльності стало відомо, що шахрай також розміщує у соцмережах фейкові повідомлення про збір грошей на авто для українських захисників.

Фігуранту вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах), за що йому загрожує до 8 років тюрми. Чоловік перебуває під вартою.

У СБУ звертають увагу, що питання звільнення військовополонених перебуває винятково у компетенції органів державної влади. Тому, якщо виникла ситуація, коли невідомі вимагають гроші за "визволення" родича з полону, потрібно негайно звертнутися до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених:

+38 044 321-11-21

+38 098 321-11-21

Viber, WhatsApp, Telegram: +38 067 650-83-32

або на електронну адресу [email protected]

Зі свого боку Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими нагадує всім, чиї рідні опинилися в російській неволі, не йти на співпрацю з будь-якими сторонніми особами, які за винагороду обіцяють сприяти поверненню рідних додому. У випадку подібних пропозицій у відомстві наполегливо рекомендують звертатися до правоохоронних органів та повідомити про це в КШППВ.

Нагадаємо, 11 квітня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ між Україною і Росією відбувся 51 обмін полоненими. Додому повернулися 3100 людей.

Також Фокус писав, що 5 квітня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що поки що немає напрацьованого каналу комунікацій через третю країну, яка виступала б гарантом повернення полонених цивільних із території РФ. Попри те, що час від часу між Росією та Україною проводяться обміни військовополоненими, Кремль може використовувати цей процес як важіль тиску.