После теста за свой счет. В Минздраве рассказали, как уменьшить срок самоизоляции

В Украине изменили требования для людей на самоизоляции из-за коронавируса.

Их озвучил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

"На восьмой день человек сможет самостоятельно сдать ПЦР-тест, если у него есть такое желание, чтобы прервать самоизоляцию. Почему на восьмой день? Потому что это средний срок пребывания в инкубационном периоде..." – заявил он.

В тоже время, по словам министра, для того, чтобы убедиться в том, что пациент действительно выздоровел, необходимо будет сдать тест на коронавирус.

"Но человек делает это за собственные средства", – уточнил Степанов.

Кроме того, после завершения 14-дневной самоизоляции сдавать ПЦР-тест на Covid-19 необязательно. Проходить тест будет нужно только, если есть симптомы, отметил министр.

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Также теперь не нужен тест на коронавирус перед плановой госпитализацией и после окончания самоизоляции. Но при одном условии - если нет симптомов острого респираторного заболевания.

Это же касается и школьников, находившихся на самоизоляции – через 14 дней они должны делать ПЦР-тест только при наличии симптомов коронавируса.

При этом, глава ведомства подчеркнул, что в Украине существует четкий алгоритм тестирования на коронавирус. В частности, если пациент болен ОРВИ, то должен сообщить об этом своему семейному врачу. Тот, в зависимости от состояния пациента и симптомов, в свою очередь, должен вызывать мобильную бригаду для того, чтобы взять образцы для тестирования на коронавирус.

Уже в зависимости от результата и состояния пациента его или госпитализируют, или он будет находиться дома, на амбулаторном лечении с сопровождением семейного врача, на так называемой самоизоляции.

Напомним, по состоянию на 21 сентября общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 178 353. За последние сутки заболело 2675 человек (сутки ранее было 2966 случаев заболевания).