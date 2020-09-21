За Зеленского готов голосовать каждый третий украинец, – опрос КМИС

Если бы выборы президента Украины состоялись в начале осени 2020 года, во второй тур вышли бы действующий глава государства Владимир Зеленский и пятый президент Петр Порошенко. Об этом говорят данные соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Голоса опрошенных украинцев, которые определились с симпатиями и хотят проголосовать, распределились так:

31,8% — Зеленский (было 40,9% в опросе КМИС за 26-30 апреля);

18,9% – Порошенко (15,7%);

13,3% – Бойко (8,9%);

9,8% – Юлия Тимошенко (8,7%);

6,8% – Игорь Смешко (9,2%);

6,0% – Олег Ляшко (4,0%);

4,9% - Анатолий Гриценко;

2,3% - Александр Вилкул;

6,1% – остальные (4,8%).

Таким, образом, за действующего президента проголосовал бы каждый третий украинец.

Что касается рейтинга политических партий, то первую строку по-прежнему удерживает Слуга народа.

Среди определившихся с выбором голоса распределились так:

Слуга народа – 21,5%; Европейская солидарность – 17,8%; ОПЗЖ – 16,3%; Батькивщина – 8,7%; Радикальная партия Олега Ляшко – 6,3%.

Остальные партии не проходят 5% барьер. 4,1% опрошенных готовы проголосовать за Партию Шария, 4% – за Силу и честь, 3,3% – за партию Свобода, 3,1% – за Гражданскую позицию.

Опрос проводился 12-16 сентября 2020 года методом телефонных интервью с использованием компьютера по случайным номерам мобильных телефонов. Были опрошены 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – от 1,4% до 2,2%.

Напомним, согласно опросу общественного мнения, проведенного 8-15 августа 2020 года Центром "Социальный мониторинг", в новый состав украинского парламента прошли бы четыре партии: "Слуга народа" – 26,7%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 21,3%, "Европейская солидарность" – 12,5% и ВО "Батькивщина" – 9,8%.