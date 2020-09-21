Главу Харьковского окружного админсуда поймали на взятке

СБУ совместно с НАБУ под процессуальным руководством САП разоблачила главу Харьковского окружного административного суда на передаче взятки, сообщает пресс-служба Службы безопасности.

По данным расследования, чиновница осуществляла давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления по административному делу по земельному вопросу.

За принятие судьей "правильного" решения председатель суда передала 3 тысячи долларов.

Напомним, главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня задержали на вымогательстве взятки в 1,8 млн грн.

Согласно данным сайта Харьковского окружного административного суда, возглавляет его Ольга Панченко.