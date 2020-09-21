Новым руководителем ГБР стал Алексей Сухачев
Исполняющим обязанности директора ГБР стал Алексей Сухачев. Информация появилась на сайте бюро. Ранее, 20 августа, он был назначен на должность заместителя директора ГБР.
Новый руководитель родился в 1978 году в Харькове.
В 2000 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".
Доктор юридических наук, защитил диссертацию по специальности "Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность".
Заслуженный юрист Украины.
В 2000 года начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя до заместителя начальника главного управления СБУ.
В 2017–2019 годах работал заместителем начальника департамента Генеральной прокуратуры.
В 2019– 2020 годах работал в Службе внешней разведки.
По результатам открытого конкурса в августе 2020 назначен на должность заместителя директора Государственного бюро расследований.
Напомним, Александр Соколов исполнял обязанности руководителя ГБР с 17 марта этого года. Его назначение в СМИ связывали с тем, что Генпрокурором стала Ирина Венедиктова.
Сейчас на сайте ГБР Соколов указан как заместитель директора ГБР. Конкурс на эту должность от выиграл в январе.