Еще одна портфельная компания инвестфонда Хомутынника стала "единорогом"

Новый стартап в области мобильных игр Playco привлек 100 млн долларов по итогам раунда финансирования, и стал "единорогом". Стоимость компании сегодня оценивается в 1 млрд долларов.Об этом сообщает Techcrunch.

Одним из инвесторов Playco стал Cascade Investment Fund, собственником которого является Виталий Хомутынник.

Сам бизнесмен на своей странице в LinkedIn также написал, что "еще одна наша портфельная компания стала единорогом".

Playco - стартап, ориентированный на создание игр, в которые можно играть не загружая их, а запускать по ссылке и на любой платформе.

Сегодня основатели компании нацелены на такие платформы как Google Play Instant, iOS App Clips, Facebook Instant Games и Snapchat Minis.

Основным инвестором Playco выступил крупный американский венчурный фонд Sequoia Capital, а также другие иностранные фонды, среди которых - Sozo Ventures, Raymond Tonsing’s Caffeinated Capital, Keisuke Honda’s KSK Angel Fund, Taizo Son’s Mistletoe Singapore, Digital Garage, Will Smith’s Dreamers, Makers Fund.

Напомним, ранее сообщалось, что еще одна портфельная компания инвестфонда Хомутынника уже становилась "единорогом". В прошлом году берлинский иншуртех-стартап Wefox Group в результате очередного раунда финансирования привлек 110 млн долларов и его стоимость возросла до 1,65 млрд долларов.

Ранее СМИ сообщали, что Виталий Хомутынник планирует достроить ТРЦ Вырлица в Киеве.