В Киеве установят рекордную новогоднюю елку "на сказочном пне"

Президент компании Folk Ukraine, которая организовывает новогодние праздники на Софийской площади Киева Игорь Добруцкий рассказал, что новогодняя елка-2021 будет самой необычной за последние годы. Об этом он рассказал в интервью "Сегодня".

"Тематика Нового года 2021 – сказочный лес. Главная елка страны в этот раз будет удивлять всех. В ее основании будет создан большой пень, а сама елка будет искусственной. В январе этого года мы провели соответствующие замеры и уже готовы к воплощению наших планов", – рассказал Добруцкий.

По его словам, площадь пенька – 34 метра, а диаметр – около 10 метров.

"Попасть в него желающие смогут через большие двери и выйти, спустившись по специальной лестнице. В пеньке будут открываться окошка, а из них – выглядывать совы. Пень будет служить основанием и на нем мы установим главную елку страны. Мы украсим ее специальной звездой. Высота конструкции с елочкой – до 31 метра. Это самая высокая елка на Софийской площади", – говорит он.

По словам Добруцкого, если ситуация с коронавирусом будет позволять, желающие смогут зайти в сказочный пень и там сфотографироваться.

"Но мы учли и худший вариант. Если массовые мероприятия будут запрещены в городе, то люди смогут просто полюбоваться убранством новогодней красавицы", – поясняет он.

Напомним, в 2020 году в Киеве экологически утилизировали более 14,5 тысячи елок с пользой для окружающей среды. Эта цифра – рекордная за все 5 лет работы пунктов приема.