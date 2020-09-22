На пляже в Затоке выловили живого электрического ската

В курортном поселке Затока в Белгород-Днестровском районе Одесской области на пляже обнаружили электрического ската, очень редкого гостя в наших широтах.

Как сообщает сайт города Черноморска, ската выловили в понедельник, 21 сентября. Ролик с "охотой" на экзотическое животное опубликовали на Telegram-канале "Х_Оdessa", и он быстро разошелся в сети.

На кадрах можно увидеть электрического ската, который "барахтается" у самого берега, и мужчину, который старается поддеть его багром, по всей видимости, опасаясь разряда тока. Рядом несколько мужчин с удочками и другими рыболовными снастями пытаются отодвинуть ската подальше от воды.

Ролик длится считанные секунды и дальнейшая судьба животного остается неизвестной. Разные скаты могут выпускать электрический разряд мощностью от 6 до 220 вольт, однако в большинстве случаев разряд будет незначительным и безвредным для человека.

Напомним, недавно в Киеве на улице Саперно-Слободской в Голосеевском районе машина насмерть сбила лося, которого часто видели гулявшим по улицам столицы.