"Природа настолько очистилась", что в Кирилловку вернулись розовые пеликаны

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области отдыхающие обнаружили и засняли краснокнижных птиц – розовых пеликанов

"На Молочном лимане удалось заснять розовых пеликанов", – сообщает запорожский инстаграм-канал Its_zp, публикуя снимок:

Как сообщила в Facebook Евгения Рулевская, птиц обнаружили на Молочном лимане.

Розовые пеликаны занесены в Красную книгу Украины.

"Эти пеликаны – сезонные мигранты – они предпочитают выбирать для гнездования мелководные крупные водоемы с густыми тростниковыми зарослями селятся на берегу, на озерах и реках, а иногда на слабо заросших островах", – сообщает "РИА Мелитополь".

На территории Украины в первой половине XX века небольшие колонии этих перелетных птиц существовали в низовьях рек, впадающих в Черное и Азовское моря, а начиная с XXI века они стали гнездиться в украинской части дельты Дуная.

"Сейчас Молочный лиман в Кирилловке полноводен, и в 2020 году в нем запретили ловить рыбу, поэтому для розовых пеликанов там теперь "земля обетованная", где вдоволь добычи", – сообщает издание.

Розовые пеликаны относительно крупные птицы, весом около 10-12 кг. В день им необходимо съедать несколько больших рыбин или 1,5 кг мелкой рыбешки. Что примечательно, эти пеликаны не умеют нырять и ловят рыбу, погружая клюв и часть туловища под воду.

Напомним, недавно в Николаевской области в реку Южный Буг с моря заплыл черноморский дельфин.