Под Николаевом в Южный Буг заплыл краснокнижный дельфин

С наступлением темноты дельфин потерялся

В Николаевской области в реку Южный Буг с моря заплыл черноморский дельфин.

Об этом сообщает Николаевский рыбоохранный контроль на своей странице в Facebook.

27 апреля на горячую линию поступило сообщение о том, что в реке Южный Буг вблизи села Себин находится дельфин.

К месту направили рейдовую группу. Прибыв на место патрульные увидели черноморского афалина, который был очень напуган и игнорировал все попытки помочь. Впоследствии дельфин успокоился и пошел на контакт. Животное внесено в Красную книгу.

"Спасти дельфина не так просто. Для этого нужно специальная техника и принадлежности. Однако, нам удалось добиться положительной динамики и дельфин пошел на контакт. С помощью катеров животное преодолело 17 км акватории реки в сторону Бугского лимана. К сожалению, с наступлением темноты дельфин потерялся", – говорит начальник Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области Евгений Мищенко.

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