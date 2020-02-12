Фотография мышей, дерущихся в лондонском метро, победила на конкурсе снимков дикой природы

Конкурс организовал Музей естественной истории в Лондоне

Уникальный снимок, ради которого фотографу пришлось распластаться на полу лондонской подземки, выиграл конкурс фотографий дикой природы, организованный Музеем естественной истории. Всего на конкурс было прислано 48 тысяч снимков. В топ фаворитов вошло всего 25. Об этом пишет The Guardian.

Фотографию под названием "Драка на станции" сделал фотограф Сэм Роули. Он рассказал, что много раз видел, как мыши дерутся за крошки на платформах метро в Лондоне, однако ему не разу не удавалось сделать хороший снимок. Тогда он понял, что лучший способ запечатлеть эти схватки, это лечь на пол. Драка мышей, попавшая на фото, длилась всего несколько секунд. Животные сцепились за крошку, а потом победитель удалился с добычей.

Также особо были отмечены еще несколько снимков. Все они появятся на выставке, которая откроется в Музее уже в ближайшее время. В список вошел снимок фотографа Майкла Зогзоги, который снял семью леопардов с их добычей – огромной анакондой. Фотограф отметил, что стал свидетелем финала охоты совершенно случайно: он плыл на лодке, когда реку не спеша пересекли леопарды.

Фотографию под названием "Суррогатная мать" сделал Мартин Бузора во время путешествия в Северную Кению в Национальный парк. Он снял рейнджера Элиаса Мугамби и его воспитанника, детеныша черного носорога по имени Китуи. Мать малыша не может за ним ухаживать из-за слепоты, поэтому шефство над Китуи взяли рейнджеры.

Аарон Гекоски снял орангутанга в парке Safari World Бангкока. Животное отдыхало после боксерского боя на ринге. Шоу с участием орангутангов очень популярны в Таиланде. В 2004 году они были временно закрыты под давлением зоозащитных организаций, однако снова возобновились.

Франсис де Андрес сделал снимок стада белых арктических северных оленей на Шпицбергене. Животные почти неразличимы на нетронутом снегу, так что снимок получил название "Найди оленя". Де Андрес отметил, что пока он готовился сделать снимок, олени с интересом за ним наблюдали.

Как ранее писал Фокус:

В прошлом году лучшее фото снял китаец Юнцинь Бао. Ему удалось сделать уникальный снимок лисы и испуганного сурка в горах Циляньшань на севере страны.