Зеленский приедет на полигон "Широкий Лан", где ВСУ впервые применят Javelin

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Николаевскую область. В ходе визита глава государства будет наблюдать за учениями ВСУ на полигоне "Широкий Лан", на которых впервые в Украине будет применен противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

В ходе стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020" подразделения ВСУ отрабатывают задачи по наступательным действиям и боям в урбанизированной местности.

Как передает Укринформ, в ходе маневров будет задействована штурмовая и армейская авиация Нацгвардии Украины и впервые будет применен ПТРК FGM- 148 Javelin.

FGM-148 Javelin (англ. Дротик) – переносной противотанковый ракетный комплекс производства американских предприятий Raytheon и Lockheed Martin. Это первый серийный ПТРК третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил-забыл" – оператор ракетного комплекса не сопровождает и не корректирует полет ракеты, пока она приближается к цели.

Javelin предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, которые перемещаются на низкой высоте и скорости, в частности вертолетов или БПЛА.

Javelin принят на вооружение армии США в 1996 году. С 30 апреля 2018 г. первые комплекты поступили в Украину.

Напомним, в середине июня американская сторона передала Украине оборудование, боеприпасы и комплексы Javelin на общую сумму более 60 миллионов долларов. В конце июня США передали Украине партию ракет одной из последних модификаций для противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также дополнительное оборудование на общую сумму 27 млн долларов.