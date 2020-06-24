Украина получила от США ракеты Javelin

Украина получила от США ракеты Javelin

Фото: youtube.com

США передали Украине партию ракет одной из последних модификаций для противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также дополнительное оборудование на общую сумму 27 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Полученные Украиной ракеты FGM-148E являются одной из последних модификаций.

Это была первая партия груза по контракту, который подписали в декабре 2019 года. В соответствии с договоренностями, поставки военного назначения для нужд ВСУ будут осуществляться в 2021 - 2022 годах.

Проектом предусмотрено поставки в ВСУ комплексов вооружений, их обслуживания и подготовку личного состава для надежного и эффективного использования оружия.

В ведомстве отметили, что реализация контракта на общую сумму более 36,5 млн долларов является значительным шагом в развитии украинско-американского стратегического партнерства в поддержку обороноспособности Украины.

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