Украина получила от США ракеты Javelin

США передали Украине партию ракет одной из последних модификаций для противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также дополнительное оборудование на общую сумму 27 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Полученные Украиной ракеты FGM-148E являются одной из последних модификаций.

Это была первая партия груза по контракту, который подписали в декабре 2019 года. В соответствии с договоренностями, поставки военного назначения для нужд ВСУ будут осуществляться в 2021 - 2022 годах.

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Проектом предусмотрено поставки в ВСУ комплексов вооружений, их обслуживания и подготовку личного состава для надежного и эффективного использования оружия.

В ведомстве отметили, что реализация контракта на общую сумму более 36,5 млн долларов является значительным шагом в развитии украинско-американского стратегического партнерства в поддержку обороноспособности Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

11 декабря 2019 года оборонный бюджет США на 2020 год одобрила Палата представителей Конгресса США. В программу военной помощи Украине включено летальное оружие – крылатые ракеты для береговой обороны и противокорабельные ракеты.

Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2020 год в размере 738 млрд долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год в размере 738 млрд долларов (это больше предыдущего на 3,1%), который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.

Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что в 2020 году США намерены выделить украинской стороне более миллиарда долларов помощи.

15 мая США передали Украине военное и медицинское оборудование для использования в зоне Операции объединенных сил на общую сумму 25 млн долларов.