В Сенате США одобрили оборонный бюджет, предусматривающий военную помощь Украине

Документ будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу

Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2020 год в размере 738 млрд долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters.

Голосование прошло во вторник, 17 декабря. Оборонный бюджет был принят подавляющим большинством голосов. 61 сенатор проголосовал за принятие законопроекта, шесть – выступили против.

Таким образом, оборонный бюджет с военной помощью Украине будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

11 декабря оборонный бюджет США на 2020 год одобрила Палата представителей Конгресса США. В программу военной помощи Украине включено летальное оружие – крылатые ракеты для береговой обороны и противокорабельные ракеты.

Как ранее сообщал Фокус:

Заместитель министра обороны США Джон Руд заявил, что в проекте бюджета на 2021 финансовый год президент США Дональд Трамп предлагает выделить по меньшей мере $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности и обороны.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что министерство обороны США готовится предоставить следующий транш военной помощи Украине.