Трамп намерен выделить $250 млн для военной помощи Украине в 2021 году, – Пентагон
2019-12-05 07:36:04
В Пентагоне заявляют, что $250 млн, которые выделялись для Украины в этом году, были предоставлены почти в полном объеме
Заместитель министра обороны США Джон Руд заявил, что в проекте бюджета на 2021 финансовый год президент США Дональд Трамп предлагает выделить по меньшей мере $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности и обороны, в том числе, на приобретение противотанковых ракет "Джавелин".
Об этом сообщает Defense News.
"Если Конгресс утвердит (проект бюджета) и выделит ассигнования, мы продолжим это. Мы предполагаем дальнейшее предоставление летальной помощи Украине", – отметил чиновник.
Издание отмечает, что такое заявление было необычным для декабря, поскольку подобные объявления делаются перед официальным представлением проекта бюджета Белым домом, как правило, в феврале-марте.
Заместитель министра обороны также отметил, что $250 млн, которые выделялись по линии Пентагона для Украины в этом году, были предоставлены почти в полном объеме – за исключением $8,5 млн, которые будут выделены позже. По его словам, Конгресс продлил действие этих ассигнований в 2020 финансовом году, и такая же сумма ($250 млн) будет определена в проекте бюджета на 2021 финансовый год.
Как ранее сообщал Фокус:
- Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.
- После этого, конгрессмены потребовали публикации стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского. Белый дом дал свое согласие и опубликовал содержание беседы с украинским президентом. Также была опубликована и жалоба сотрудника разведки, который первым сообщил о давлении Трампа на Зеленского.
- На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
- За это время, перед тремя комитетами Палаты давали показания, такие ключевые дипломаты, как Курт Волкер, Мари Йованович, Гордон Сондленд, Джордж Кент и другие. Поворотными показаниями в деле об импичменте можно назвать свидетельства временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора и чиновника из Совета нацбезопасности Белого дома Александра Виндмана, который присутствовал при разговоре двух президентов.
- Советник по нацбезопасности президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен заявил, что американская сторона не может обещать вечную военную помощь Украине.
- Генеральный инспектор Пентагона Гленн Файн отказался начать расследование для выяснения причин задержки военной помощи Украине по запросу сенаторов-демократов.