Трамп намерен выделить $250 млн для военной помощи Украине в 2021 году, – Пентагон

В Пентагоне заявляют, что $250 млн, которые выделялись для Украины в этом году, были предоставлены почти в полном объеме

Заместитель министра обороны США Джон Руд заявил, что в проекте бюджета на 2021 финансовый год президент США Дональд Трамп предлагает выделить по меньшей мере $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности и обороны, в том числе, на приобретение противотанковых ракет "Джавелин".

Об этом сообщает Defense News.

"Если Конгресс утвердит (проект бюджета) и выделит ассигнования, мы продолжим это. Мы предполагаем дальнейшее предоставление летальной помощи Украине", – отметил чиновник.

Издание отмечает, что такое заявление было необычным для декабря, поскольку подобные объявления делаются перед официальным представлением проекта бюджета Белым домом, как правило, в феврале-марте.

Заместитель министра обороны также отметил, что $250 млн, которые выделялись по линии Пентагона для Украины в этом году, были предоставлены почти в полном объеме – за исключением $8,5 млн, которые будут выделены позже. По его словам, Конгресс продлил действие этих ассигнований в 2020 финансовом году, и такая же сумма ($250 млн) будет определена в проекте бюджета на 2021 финансовый год.

Как ранее сообщал Фокус:

Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.

На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.

Советник по нацбезопасности президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен заявил, что американская сторона не может обещать вечную военную помощь Украине.