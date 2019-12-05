Трамп намерен выделить $250 млн для военной помощи Украине в 2021 году, – Пентагон

2019-12-05 07:36:04

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В Пентагоне заявляют, что $250 млн, которые выделялись для Украины в этом году, были предоставлены почти в полном объеме  

Заместитель министра обороны США Джон Руд заявил, что в проекте бюджета на 2021 финансовый год президент США Дональд Трамп предлагает выделить по меньшей мере $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности и обороны, в том числе, на приобретение противотанковых ракет "Джавелин".

Об этом сообщает Defense News.

"Если Конгресс утвердит (проект бюджета) и выделит ассигнования, мы продолжим это. Мы предполагаем дальнейшее предоставление летальной помощи Украине",  – отметил чиновник.

Издание отмечает, что такое заявление было необычным для декабря, поскольку подобные объявления делаются перед официальным представлением проекта бюджета Белым домом, как правило, в феврале-марте.

Заместитель министра обороны также отметил, что $250 млн, которые выделялись по линии Пентагона для Украины в этом году, были предоставлены почти в полном объеме  – за исключением $8,5 млн, которые будут выделены позже. По его словам, Конгресс продлил действие этих ассигнований в 2020 финансовом году, и такая же сумма ($250 млн) будет определена в проекте бюджета на 2021 финансовый год.

Как ранее сообщал Фокус:

  • На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
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