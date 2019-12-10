Конгресс США одобрил $300 млн военной помощи Украине

Всего на оборонные нужды США в следующем году будет заложено 738 млрд долларов

В Конгрессе США согласовали оборонный бюджет на 2020, который предусматривает выделение 300 миллионов долларов на нужды украинской армии. Об этом сообщает The New York Times.

Всего на оборонные нужды США в следующем году будет заложено 738 миллиардов долларов.

"Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) также подтверждает выделение $300 миллионов на финансирование Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности, включая летальные средства обороны", – говорится в сообщении.

Кроме того, Конгресс США предусмотрел в военном бюджете введение санкций относительно российской энергетики. В частности, ограничения будут введены в связи со строительством трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Также отмечается необходимость запретить поставки в Турцию самолетов F-35 в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, а также принятие жестких мер в ответ на проведение Северной Кореей ядерных испытаний.

Законопроект также запрещает Пентагону сокращать количество войск, развернутых в Южной Корее, ниже 28 500, если только министр обороны не удостоверит, что это отвечает интересам национальной безопасности США.

Документ содержит ряд положений, направленных на преодоление потенциальных угроз со стороны Китая, включая необходимость предоставления отчетов о зарубежных инвестициях Китая и его военных отношений с Россией.

Ожидается, что бюджет будет принят до конца 2019 года. В случае одобрения Конгрессом, документ будет передан на подпись президенту США.

Как ранее сообщал Фокус:

Заместитель министра обороны США Джон Руд заявил, что в проекте бюджета на 2021 финансовый год президент США Дональд Трамп предлагает выделить по меньшей мере $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности и обороны.