Зеленский назвал американскую военную помощь признаком прочного партнерства

Зеленский назвал американскую военную помощь признаком прочного партнерс...

Фото: Офис президента

Президент Украины поблагодарил США за поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Конгресс США за выделенную военную помощь.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter.

"Благодарен США за их неизменную поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности. 250 миллионов долларов на укрепление обороноспособности Украины, объявленные сегодня Департаментом безопасности США, – это еще один признак прочного стратегического партнерства между нашими странами", – заявил Зеленский.

Напомним, Конгресс США полностью утвердил пакет военной помощи Украине на сумму $ 250 млн. 

Пакет помощи предусматривает предоставление Украине средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, а также средства для подготовки подразделений ВСУ.

Как ранее сообщал Фокус:

 