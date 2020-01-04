Белый дом отказался передать суду 20 писем об оказании помощи Украине, – СМИ

Речь идет о примерно 40 страницах электронной переписки

Администрация американского президента заявила о наличии 20 электронных писем между между сотрудником управления по вопросам бюджета Майком Даффи и помощником и. о. главы аппарата Белого дома Миком Малвани Робертом Блэром с обсуждением замораживания пакета военной помощи Украине, но обнародовать их Белый дом отказывается.

Об этом сообщает издание New York Times.

Отмечается, что речь идет о примерно 40 страницах переписки между Даффи и Блэром между 1 мая и 2 октября прошлого года.

В ответ на распоряжение суда о скорейшей обработке этих документов, отдел по вопросам свободы информации отправил короткое письмо, в котором говорится, что оно не будет предоставлять ни одну из 40 страниц электронных писем – даже с отредактированным текстом.

В управлении сослались на исключения из Акта о свободе информации, предположив, что раскрытие данного материала "помешает откровенному и искреннему обмену мнениями, который необходим для принятия эффективных правительственных решений".

Как ранее сообщал Фокус:

11 декабря оборонный бюджет США на 2020 год одобрила Палата представителей Конгресса США. В программу военной помощи Украине включено летальное оружие – крылатые ракеты для береговой обороны и противокорабельные ракеты.

Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2020 год в размере 738 млрд долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год в размере 738 млрд долларов (это больше предыдущего на 3,1%), который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.

Предусмотренная в рамках американского оборонного бюджета военная помощь для Украины в сумме 300 млн долларов даст возможность получить летальное оружие.

Ранее президент Дональд Трамп заявлял, что поддерживал Украину с самого начала, но при этом, по его словам, он очень разочарован тем, что другие страны не делают того же.

Франция и Германия, а также НАТО должны давать больше денег Украине. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп перед новогодней вечеринкой в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде

