Помощь от США позволит Украине получить ракетные комплексы и противокорабельные ракеты

2019-12-21 16:33:30

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На следующий год США выделяют Украине 300 млн долларов военной помощи

Предусмотренная в рамках американского оборонного бюджета военная помощь для Украины в сумме 300 млн долларов даст возможность получить летальное оружие.

Об этом министр обороны Андрей Загороднюк написал на своей странице в Facebook.

"На следующий год США выделяют Украине 300 млн военной помощи. Это, в частности, дает нам возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты", – написал министр.

Как ранее сообщал Фокус:

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