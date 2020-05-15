США предоставили Украине военную помощь на $25 млн

2020-05-15 17:00:00

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Военное и медицинское оборудование будет использоваться в зоне ООС

Соединенные Штаты передали Украине военное и медицинское оборудование для использования в зоне Операции объединенных сил на общую сумму 25 млн долларов. Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter.

"Несмотря на COVID19, мы продолжаем предоставлять Украине помощь в области безопасности. На этой неделе Отдел военного сотрудничества получил устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более 25 млн долларов для использования в зоне ООС",  – говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что США одерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом российской агрессии.

Военная помощь сша

Напомним, американские власти выделили 1,2 миллионов долларов на медицинскую и гуманитарную помощь для преодоления коронавируса в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

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