Конгресс США одобрил военную помощь Украине на $250 млн

Отдельный акцент делается на поддержку ВМС Украины в условиях агрессивного поведения РФ в акваториях Черного и Азовского морей

Конгресс США полностью утвердил пакет военной помощи Украине на сумму $ 250 млн. Об этом сообщает посольство Украины в США на странице в Facebook.

"В соответствии с рекомендациями Министерства обороны США Конгресс США утвердил весь пакет безопасности помощи Украине на 2020 год на сумму $ 250 млн по программе "Инициатива безопасности помощи Украине"(USAI)", – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в посольстве , "это будет способствовать усилению боевой способности украинской армии, но, главное, помощь США направлена ​​на сохранение жизни и здоровья украинских воинов, которые борются с российской агрессией".

Нынешний пакет помощи предусматривает предоставление Украине средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, а также средства для подготовки подразделений ВСУ.

В то же время отдельный акцент делается на поддержку ВМС Украины в условиях агрессивного поведения РФ в акваториях Черного и Азовского морей.

Посольство Украины в США поблагодарило американских партнеров за продолжение поддержки процесса реформ и укрепления обороноспособности страны.

"Реформа сектора безопасности и обороны Украины, приближения его к стандартам НАТО является одним из главных приоритетов украинского правительства", – говорится в сообщении посольства.

Согласно американскому законодательству, 50% помощи по программе USAI предоставляется Украине только при условии осуществления практических шагов в сфере реформирования сектора безопасности и обороны.

Как ранее сообщал Фокус:

11 декабря 2019 года оборонный бюджет США на 2020 год одобрила Палата представителей Конгресса США. В программу военной помощи Украине включено летальное оружие – крылатые ракеты для береговой обороны и противокорабельные ракеты.

Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2020 год в размере 738 млрд долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год в размере 738 млрд долларов (это больше предыдущего на 3,1%), который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.

Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что в 2020 году США намерены выделить украинской стороне более миллиарда долларов помощи.