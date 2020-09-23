Статистика коронавируса в Киеве на 23 сентября: заболели 307 человек

За прошедшие сутки в Киеве коронавирус диагностировали у 307 человек, пять пациентов умерли, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Всего в Киеве уже 20 335 подтвержденных случаев заражения и 330 смертей.

Среди заболевших:

161 женщина в возрасте от 21 до 90 лет

16 девочек от четырех месяцев до 17 лет

109 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет

21 мальчик от одного до 17 лет

В больницы госпитализировали 37 человек. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 58, Дарницком – 50, Днепровском районе – 36 случаев.

Напомним, по состоянию на среду, 23 сентября, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 184 734. За последние сутки заболело 3497 человек.