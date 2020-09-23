Статистика коронавируса в Украине на 23 сентября: за последние сутки заболело 3497 человек
Больше всего новых инфицированных в Харьковской области – 403 человека.
По состоянию на среду, 23 сентября, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 184 734. За последние сутки заболело 3497 человек (сутки ранее – 2884 человека).
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Всего выздоровели 81670 человек (за сутки – 1769). От коронавируса скончались 3705 человек (63 человека за сутки). Продолжают болеть 99 359 человек ( на 1 665 человек больше, чем сутки ранее).
Больше всего новых инфицированных в Харьковской области (+403), Тернопольской области (+337) и Киеве (+307).
Статистика коронавируса по областям:
- Киев – 20 335 заболевших (307 за сутки);
- Львовская – 19 045 (252);
- Харьковская область – 15 908 (403);
- Черновицкая – 13 448 (144);
- Ивано-Франковская – 12 811 (136);
- Одесская – 12 130 (287);
- Тернопольская – 12 069 (337);
- Ровенская – 11 459 (106);
- Закарпатская – 9 343 (78);
- Киевская – 8 148 (128);
- Волынская – 7 132 (101);
- Винницкая – 5 455 (78);
- Житомирская – 5 191 (70);
- Хмельницкая – 5 049 (112);
- Днепропетровская – 4 394 (176);
- Черниговская – 3 537 (126);
- Черкасская – 3 238 (93);
- Сумская – 3 280 (99);
- Запорожская – 3 149 (115);
- Николаевская – 2 643 (71);
- Донецкая – 2 634 (129);
- Полтавская – 1 630 (55);
- Кировоградская – 1024 (19);
- Херсонская – 868 (31);
- Луганская – 814 (47).
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 21 сентября, 15,7% проведенных ПЦР-тестов оказались положительными. В общей сложности было проведено 20 781 ПЦР-тестирований, непротестированными остаются 18 736 образцов.
Отметим, Минздрав Украины внес изменения в специальную инструкцию, которая определяет алгоритмом действий при обнаружении симптомов Covid-19 и при тестировании на коронавирус. Теперь ПЦР-тестирование после возвращения с двухнедельной самоизоляции – больше не обязательно.
К тому же самоизоляцию можно прекратить на 8 день, в случае, если при проведении теста коронавирус не будет выявлен. Правда, в этом случае тест нужно будет оплатить за свой счет.