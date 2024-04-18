В ЦПД заявили о блокировке ряда каналов в TikTok: какие аккаунты уже недоступны

Центр противодействия дезинформации обнародовал список из 83 распространяющих российскую пропаганду TikTok-каналов, 24 из которых уже заблокированы.

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В Украине стартовал процесс блокировки каналов в социальной сети TikTok, которые использовались для распространения пропаганды Российской Федерации. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины (ЦПД СНБО).

Как отмечают в ЦПД, на данный момент в стране уже органичен доступ к 24 каналам, которые транслировали нарративы РФ. В их число вошли: ostap_stakhiv_lviv, oleshkonews, diana_panchenko_tiktok, dubinskypro, zuben co, supersharij, soska.russia, zubenlive и другие.

ЦПД заблокировал 24 канала в TikTok

"Работа над блокировкой каналов из списка на территории Украины и выявлением новых продолжается", — отметили в ЦПД.

В ведомства также призвали граждан присылать ссылки на известные им российские пропагандистские каналы в TikTok по электронному адресу [email protected]

Ранее ЦПД также обнародовал список TikTok-аккаунтов, которые распространяют вражескую дезинформацию. По состоянию на 15 апреля в перечне числилось 83 канала.

Список каналов, распрастраняющих пропаганду РФ Фото: ЦПД

Список каналов, распространяющих пропаганду РФ Фото: ЦПД

Напомним, 16 апреля в ГУР сообщили, что в TikTok появилось большое количество видеороликов, где мужчины, которые якобы уклонились от мобилизации, показывают свою спокойную жизнь за рубежом. По данным разведки, подобные месседжи "разгоняются" ботами и это свидетельствует о спланированной спецоперации россиян против украинцев.

Кроме того, 10 апреля в ЦПД опровергли информацию о том, что в Украине якобы рассматривается мобилизация женщин в ряды ВСУ. В ведомстве заявили, что этот вопрос не стоит на повестке дня.